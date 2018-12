Luciano Bispo mantém confiança no direito de exercer a próxima legislatura

18/12/18 - 22:22:30

Em decorrência da decisão do TSE, que julgou improcedente os embargos que pediam a revisão da decisão de indeferimento do seu registro de candidatura para as eleições de 2018, onde foi vitorioso com quase 34 mil votos, o deputado estadual reeleito Luciano Bispo informa que mantém sua confiança na conquista do seu direito de exercer a próxima legislatura.

Luciano Bispo já orientou seus advogados a ingressarem com os recursos necessários, a fim de garantir a soberania popular e o mais relevante: garantir-lhe o exercício da cidadania, uma vez que não cometeu nenhum ato doloso, nem enriqueceu ilicitamente: “não enriqueci, e na Justiça já provamos também que nenhum agente envolvido no processo, cujo fato ocorreu em 2004, enriqueceu ilicitamente”, disse Luciano.

De acordo com a assessoria jurídica, com a decisão do TSE, contrária aos embargos, será iniciada uma nova etapa para garantir o direito do atual deputado e presidente da Assembleia Legislativa.

Luciano Bispo aguardou o resultado com expectativa, mas ciente de que haviam duas possibilidades em seu julgamento: “se tivéssemos vencidos essa fase, provavelmente a outra parte iria recorrer da decisão, como nós perdemos, seremos nós a recorrer dela. Devo informar que respeito a decisão do tribunal”, conclui Luciano Bispo.