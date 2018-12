No mês que completa dez anos, IFS prepara programação especial para alunos e servidores

Palestra de abertura abordará “A importância da Educação Socioemocional na melhoria das relações e da convivência” e será ministrada por João Roberto de Araújo

Criado em dezembro de 2008, o Instituto Federal de Sergipe (IFS) neste mês completará 10 anos. Para marcar a data, será realizado, no dia 18 de dezembro, a palestra “A importância da Educação Socioemocional na melhoria das relações e da convivência”, com João Roberto de Araújo, professor visitante da Universidade da Califórnia e comentarista da rádio CBN de São Paulo. A explanação acontecerá às 14h no auditório do Makai Resort, localizado na Barra dos Coqueiros, onde será realizado também a abertura do Sebrae Experience, que acontecerá de 18 a 20.

Os dois eventos são alusivos à criação da instituição e representarão um momento de confraternização para os que fazem o IFS. A palestra será aberta a todos os servidores da instituição. O Sebrae Experience, por sua vez, ofertará oficinas voltadas aos estudantes e servidores com o objetivo de despertar o espírito empreendedor que existe nos seus estudantes, estimulando o desenvolvimento de ideias de negócios, e capacitar servidores para serem multiplicadores do empreendedorismo dentro da instituição.

Para a reitora do IFS, Ruth Sales Gama de Andrade, a realização do Sebrae Experience e a oportunidade de trazer um palestrante de grande apelo em nível nacional mostra a proposta da instituição de ofertar o que há de melhor para servidores e estudantes. “Tanto a competição quanto a palestra são realizadas e vistas em todo o Brasil. As melhores instituições fazem programações como a que nós estamos fazendo”, aponta.

Educação Socioemocional

A Educação Socioemocional é um processo educativo, regular e permanente, que busca desenvolver consciência, autonomia e regulação emocional. Com ela evitam-se situações de estresse, uso e abuso de álcool e drogas, depressão e violência por meio do desenvolvimento da concentração, da tolerância, da autoestima, do aprendizado de competências emocionais e habilidades para solução de conflitos. Tudo isso gera melhoria da relação com o outro e, consequentemente, uma sociedade mais pacífica. O convidado para a palestra, João Roberto de Araújo, é fundador e orientador estratégico da Inteligência Relacional, organização pioneira em pesquisa, criação de material pedagógico e formação de educadores para a educação emocional e social em todo Brasil.

