PC prende “Bebinho de Caloi”, acusado de latrocínio em Canindé de São Francisco

18/12/18 - 07:26:30

O acusado foi detido em cumprimento a mandado de prisão e confessou o crime

Equipes das delegacias de Canindé de São Francisco e Poço Redondo prenderam Jefferson Vieira dos Santos Silva, conhecido como “Bebinho de Caloi”, de 21 anos, acusado de latrocínio. O crime foi praticado em 19 de novembro e a detenção ocorreu em cumprimento a mandado de prisão.

De acordo com o delegado Fábio Santana, o crime foi praticado pelo acusado em conjunto com outros envolvidos. Na ação criminosa, Jefferson e os demais acusados cometeram o crime que vitimou Fernandes Guilherme dos Santos FIlho, no bairro Agrovila, em Canindé de São Francisco. Durante as investigações, ele confessou o crime. A prisão foi motivada pelo descumprimento de medidas cautelares por parte do acusado.

O delegado ressaltou a importância do trabalho das equipes para a melhoria da segurança pública em todo o estado. “É sempre importante apresentar o resultado do trabalho diuturno da Polícia Civil, para que a sociedade tenha a certeza de que estamos sempre vigilantes e combatendo o crime, de todas as espécies”, destacou.

Informações e denúncias sobre ações criminosas também podem ser repassadas pela população por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181; ou pelo aplicativo Disque-Denúncia SE.

Fonte e foto SSP