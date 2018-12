Prefeitura de Riachuelo realiza festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município

18/12/18 - 08:33:38

Um domingo incrível. Foi assim, a Festa de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do município de Riachuelo. Na noite deste domingo, 16, a Prefeitura de Riachuelo promoveu uma grande festa da padroeira da cidade, para os moradores do município. O evento, ocorreu na Praça Coronel Antônio Franco e trouxe atrações renomadas do Brasil e de Sergipe como, a banda Saia Rodada, Pedrinho e Farra dos Amigos, Jeanny Lins e Dedé Brasil e a banda Art Mania.

A festa contou com uma grandiosa estrutura de Palco, Banheiros Químicos, Seguranças, Ambulância, Policiais Militar e Getam, Bombeiro Civil, Camarote, Estacionamento e entre outros para proporcionar um conforto para o público que visitou a cidade. Além disso, o evento proporcionou para a cidade uma movimentação muito grande na economia, com diversos ambulantes ao redor da festa.

A prefeita Cândida Leite agradeceu a presença de todos na Festa de Nossa Senhora da Conceição. “É um evento de paz, alegria e diversão para todos. Aqui, com o ambiente bem seguro, muitas famílias estão aproveitando o domingo para curtir com seus filhos e parentes. Aproveito a oportunidade, para agradecer a todos os colaboradores e a todo o público presente nesta noite”, pontua Cândida Leite.

Foto assessoria

Texto: Alice Fernandes