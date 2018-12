RÉVEILLON 2019: PMA INICIA MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA FESTA

18/12/18 - 16:14:10

A Prefeitura de Aracaju está preparando na Orla de Atalaia a estrutura necessária para realização do Réveillon 2019, buscando garantir uma festa segura e bela para todos os turistas e aracajuanos. O trabalho começou nesta segunda-feira,17, com a participação de diversas pastas da administração municipal, e seguirá até o próximo dia 30. A festa, que foi retomada no primeiro ano de gestão do prefeito Edvaldo Nogueira, foi possibilitada por conta do patrocínio do Banese e do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros Aracaju (Setransp).

Neste ano, os palcos foram ampliados, buscando aumentar o conforto dos artistas e a visibilidade da plateia. A estrutura conta ainda com seis camarins, house mix, camarote para acessibilidade, 14 estandes para apoio, 80 banheiros químicos, além da estrutura dos fogos de artifício para o show pirotécnico.

Segundo o diretor de Eventos da Funcaju, Fernando Montalvão Filho, que coordena a produção do evento, a ampliação se deve ao apelo das atrações da festa e o trabalho de divulgação feito pela Prefeitura. “Nossa expectativa é atrair mais gente esse ano, por isso precisamos estar preparados. Pesou nesta decisão a dimensão dos artistas que farão o show e a ocupação da rede hoteleira da capital em comparação com o ano passado”, explica.

A montagem conta atualmente com 15 pessoas, que já realizaram a terraplanagem e estão em fase de fixação das bases. A previsão, no entanto, é que com o avançar da obra aproximadamente 30 trabalhadores estarão colaborando. O projeto envolve profissionais da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), Secretaria Municipal da Defesa Social (Semdec) e Secretaria Municipal da Comunicação (Secom).

Programação

A festa será iniciada às 21h com o show da banda Samba do Arnesto. O cantor Luanzinho Morais começará seu show às 22h30, e comandará a queima de fogos, que deve durar entre 12 e 15 minutos. Por fim, às 00h30, a banda Chiclete com Banana dará boas vindas ao ano de 2019.

Foto Marco Vieira