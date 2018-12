Sancionada Lei que estabelece a concessão de auxílio uniforme para Agentes de Trânsito da SMTT

18/12/18 - 13:09:58

Com o objetivo de eliminar o problema relativo à incompatibilidade dos tamanhos e das medidas dos fardamentos dos Agentes de Trânsito da ativa, no âmbito da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), e como uma forma encontrada pelo governo municipal em viabilizar a ajuda financeira para aquisição do fardamento, foi sancionada a Lei Nº 2.002 de 10 de dezembro de 2018, que estabelece a concessão de Auxílio uniforme para Agentes de Trânsito da SMTT de Estância.

De acordo com o superintendente da SMTT, Cel. Enilson Aragão, o fardamento será adquirido através do auxílio financeiro anual e em parcela única, no valor de R$850,00 para a categoria. “O Auxílio Uniforme objetiva desburocratizar o processo de aquisição do fardamento para os Agentes de Trânsito, que sai do tradicional processo licitatório realizado pela autarquia. Agora com mais celeridade, o valor do auxílio será creditado na conta próprio servidor na data da sua inclusão no serviço público, para que ele faça a aquisição diretamente no fornecedor credenciado, e apenas preste contas ao órgão com os comprovantes de pagamento, ou seja, nota fiscal e recibo. Temos a convicção que essa medida facilitará as condições de trabalho dos nossos colaboradores”, destacou.

Para o Agente de Trânsito, José Guimarães Ávila Neto (Agente Neto Ávila), que está há um pouco mais que 1 ano e meio na corporação, o Auxílio Uniforme representa um grande avanço para a categoria. Ele considera que os uniformes profissionais não são mais vistos apenas como uma forma de padronização dos colaboradores, mas como um cartão de visitas do órgão, auxiliando também na sua identificação, além de proporcionar segurança no trabalho, se referindo a faixa refletiva que vai se apagando com o decorrer do tempo dificultando a identificação dos Agentes de Trânsito nas vias.

“O Agente de Trânsito fardado representa não o ser particular, mas sim a instituição SMTT, e para a sociedade os uniformes representam a preocupação da autarquia com o bem-estar de seus colaboradores, além de inspirar a confiança e comprometimento do serviço público servindo de motivação para eles, proporcionando um bom ambiente de trabalho e mantendo o espírito de equipe”, salientou o Agente de Trânsito, Neto Ávila.

Fonte e foto assessoria