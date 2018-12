SUPLENTES RECEBEM OS DIPLOMAS NO PLENÁRIO DA ALESE

18/12/18 - 05:19:15

Com a realização pelo Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE), da Solenidade de Diplomação dos deputados Estaduais, Federais, e do Governador e Vice-Governador de Sergipe, ao final da tarde desta segunda-feira, 17, no Teatro Atheneu, também foram diplomados os suplentes.

Alguns suplentes para o cargo de deputados não compareceram ao ato solene e festivo, onde muitos candidatos levaram suas famílias e amigos. A suplência funciona da seguinte maneira: se um deputado de determinada coligação precisar deixar o cargo, quem irá assumir este será o 1º suplente desta coligação.

Pelo TRE, estão como primeiro e segundo suplentes, de cada coligação, os seguintes deputados Federais :

Pela coligação dos partidos PRB, PPS,PSC,PR,PTC,PSDB e Solidariedade, o primeiro suplente é o deputado Jony Marcos.

Da coligação MDB, DC, PC do B, PSD, PT e PHS, está o deputado Márcio Macedo, e como segundo suplente, Alexandre Figueiredo.

Pelo PDT, PPL, PTB,PROS E PRP, o deputado Elber Andrade Batalha de Goes está como primeiro suplente, sendo o segundo Cristiano Viana.

Pela coligação do PRB, PSC e PR, o pastor Jony está como primeiro, e o pastor Antônio o segundo suplente. Pela Coligação Podemos, Avante, PMN, e Patriotas está como suplente a vereadora Emília Correia.

Suplentes para deputado Estadual:

Pela coligação PP, MDB, DC, PC do B, PSD, PT e PHS estão: Robson Viana e Breno Silveira, primeiro e segundo suplentes.

Da coligação dos partidos, PTB e PRB estão, Vardo da Lotérica e Adriana Leite. Na coligação Avante, Podemos, PMN e Patriotas, estão a ex-prefeita Maria das Graças e o Pastor Joanan. Pela coligação PTC, PPS e Solidariedade, estão Sheyla Galba e João Marcelo.

Pela coligação PDT, PROS e PPL, estão Carlos Magno e Miully Campos. Da coligação PRB,PSC e PR, estão suplentes Jairo de Glória e Venâncio Fonseca. E pela coligação da Rede, o ex-deputado Moritos Matos e o Cabo Gilson.

Por Stephanie Macêdo

Foto: César de Oliveira