Universitários do alto sertão sergipano realizam a I Feira das Profissões

18/12/18 - 06:31:48

A juventude monte-alegrense vem mostrando que a união de todos sempre fará o bem maior para a sociedade. Com esse olhar, os estudantes universitários do município de Monte Alegre de Sergipe realizaram a I Feira das Profissões neste domingo, 16/12/18, no Centro de Excelência 28 de Janeiro. A Feira contou com a exposição de 20 cursos universitários. O objetivo é conduzir os jovens estudantes do ensino fundamental e médio a descobrirem um campo profissional através do contato com conterrâneos que já vivenciam esta jornada universitária.

Maioria dos expositores é egresso da referida escola. Tal ação dialoga com o objetivo da disciplina diversificada da escola de tempo integral “Projeto de Vida”. Nesta disciplina, os estudantes são orientados a construírem o seu Projeto de Vida, mas muitos se deparam com a dúvida quanto ao caminho a seguir, como ocorrera com os expositores.

A ação é digna de louvor. Perceber o entusiasmo do público expositor e dos visitantes foi muito satisfatório para os idealizadores: Eliziane, Klisman e Tatiane. Estes jovens idealizaram, planejaram, articularam e concretizaram a ideia com a ajuda de diversas mãos. A união foi uma das maiores lições deixada por todos os participantes para o público interno e externo.

Além das exposições, ocorreram recitações de poemas, roda de capoeira com o Grupo Pura Ginga, palestra sobre Ética Profissional proferida pela Drª Fabiana campus UFS-Sertão, teatro, dança, sorteio de brindes, exposição de arte dos artistas locais Raulino Dantas e Sivaldo. O público que prestigiou o evento foi composto por mais de 300 pessoas.

Em 2019, haverá a segunda edição da Feira com mais participações e novidades. É nesse caminho que há a construção de novos olhares sociais e oportunidades transformadoras.

Carlos Alexandre N. Aragão

Professor da rede estadual e Membro Efetivo da Academia Gloriense de Letras e da Academia Aquidabãense de Letras, Cultura e Artes