ANTONIO DOS SANTOS DESPEDE DA ALESE COM DISCURSO DE GRATIDÃO

19/12/18 - 04:52:31

O deputado estadual Antônio dos Santos (PSC) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã dessa terça-feira (18), para despedir-se do parlamento Estadual após quatro legislaturas com assento na Casa. Em 2018, o parlamentar não disputou a reeleição e foi candidato a deputado federal, ficando na suplência. Antônio dos Santos demonstrou gratidão ao povo sergipano e, em especial, a Deus, pela trajetória exitosa que construiu nos últimos 16 anos.

“Minha palavra é de profunda gratidão a esse povo generoso que me proporcionou quatro mandatos nesta Casa. Acolheram um cidadão humilde que veio de Japaratuba, do povoado Forges, que bem poderia parecer com a história de Jesus Cristo, que veio de Nazaré. Quando alguém perguntou: se poderia vir alguma coisa boa de Nazaré e veio aquele que salvou o mundo. Não quero me comparar a Jesus, mas as perspectivas eram mínimas daquele trabalhador do campo se tornar vereador de Aracaju e depois um deputado estadual”, colocou o deputado,

Antônio dos Santos enfatizou ainda o fato de ter sido votado em todos os 75 municípios sergipanos em suas quatro eleições, uns com votações maiores e outros com resultados menores. Em seguida ele falou da decisão de disputar um mandato de deputado federal. “Achei que era hora de tentar dar minha contribuição para o País como um todo. Tinha consciência do meu aprendizado ao longo desses mandatos e como deputado federal poderia fazer a defesa de alguns temas importantes e essenciais”.

Ele também exaltou sua atuação na Alese e como membro da Unale (União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais) onde representou o Poder sergipano em vários Estados brasileiros e o parlamento nacional em algumas partes do Mundo. “Tive a honra de representar nosso Estado e até o País em algumas regiões. Estive, recentemente, na China, com o Embaixador do Brasil por lá, e tratamos da relação comercial dos chineses com o Brasil”.

“90% da exportação brasileira para a China é de soja, minério de ferro, petróleo e celulose. Temos que ampliar esses negócios porque a maioria das importações deles é feita com outros países, de produtos industrializados. Precisamos virar esta página. A expectativa dos chineses com o governo de Jair Bolsonaro é grande, é a melhor possível. Quase 70% dos brasileiros pensam do mesmo jeito! Há muitos anos que venho vendo o nosso Estado empobrecendo. É preciso retomar o crescimento!”, conclamou.

Família

Em seguida o deputado exaltou a participação de sua família em sua vida e em sua trajetória parlamentar. “Quero deixar minha palavra de agradecimento a minha esposa Eliana de Sousa Santos pela convivência maravilhosa nesses 36 anos de casados. Um grande beijo e minha eterna gratidão pelo presente que Deus me deu e que quero amá-la enquanto eu viver. Quero manter minha fidelidade a Deus e à Igreja que professo, a minha esposa e à minha família”.

O deputado também fez uma saudação a seus dois filhos e aos respectivos netos, anunciando a chegada de mais dois membros em sua família. “São bênçãos de Deus em minha vida. Minha família é algo precioso que quero preservar pelo resto da vida”, completou.

Evangélicos

Por fim, o deputado agradeceu aos pastores e a todo o segmento evangélico que deu suporte a seus mandatos na Assembleia Legislativa. “Agradeço ao Pastor Virgínio de Carvalho e aos membros da Igreja que abraçaram nossa campanha; a Umese; a todos os Batistas, aos Adventistas; aos adventistas do sétimo dia e da promessa; ao segmento Brasil para Cristo; a todos os presbiterianos; e ao Movimento M12. Agradeço a todos os meus assessores, apoiadores, a imprensa, deputados e servidores da Alese que nos acompanham todos esses anos”.

Por Habacuque Villacorte

Foto: Jadílson Simões