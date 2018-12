BELIVALDO VAI ANUNCIAR O QUE CABE AO PT NO GOVERNO, DIZ ROGÉRIO

19/12/18 - 23:25:31

O senador eleito Rogério Carvalho (PT) informou que na sexta-feira (21) o governador Belivaldo Chagas (PSD) deverá definir “e anunciar o que for acordado sobre a participação do Partido dos Trabalhadores no novo Governo”. A revelação foi divulgada nesta quarta-feira (19), pelo jornalista Eugênio Nascimento, em seu blog Primeira Mão.

Rogério teria dito que teve uma conversa com Belivaldo Chagas, na terça-feira (18) e tratou do que caberá ao PT no novo Governo, que se inicia dia 1º de Janeiro: “a conversa foi tranquila e sem problemas”, disse Rogério, acrescentando que “será bom para o PT estar no Governo de Belivaldo, cuja candidatura e campanha ajudamos a construir”.

Segundo ainda Rogério, “hoje faltam poucas coisas para tudo ficar resolvido”.