Case informa que atendimentos vão até o dia 27 deste ano

19/12/18 - 11:00:40

Atividades normais retornam em 2 de janeiro do próximo ano

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informa que o serviço de atendimento aos usuários do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case), responsável pela dispensação de medicamentos, estará em funcionamento até apróxima quinta-feira, 27. De acordo com a diretora do Case, Jéssica Santos Silva, na próxima sexta-feira, 28, será realizado o inventário da farmácia e as atividades normais retornam em 2 de janeiro de 2019.

O Centro de Atendimento à Saúde recebe, em média, 800 a 900 pessoas por dia e realiza 24 mil atendimentos mensais a pacientes da capital e do interior do Estado de Sergipe. Os telefones para contato são (79) 3234-3402, 3234- 3404 ou 3234-3410.

