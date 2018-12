Diplomação de Zema, vice, senadores é suspensa após troca de socos

Pouco antes, já havia gritos da plateia que se alternavam entre: “Lula Livre” e “Respeito ao público, ladrão é na cadeia”. Enquanto isso, Coronel Sandro (PSL), usava as mãos e fazia mímica como se estivesse armado.

No meio da confusão, Romeu Zema foi embora. Quando a cerimônia foi retomada, a deputada eleita Margarida Salomão recebeu seu diploma com uma outra placa de “Lula Livre”. Rogério Correia também usou a placa para receber seu certificado. Após a confusão o governador retornou a cerimônia.

“Então eu lamento alguém ter arrancado a placa da forma que foi. Porque o parlamento é o lugar da pluralidade e não da imposição de um pensamento único. Eu não sei a identificação. Foi uma mulher que me pareceu ser do cerimonial. É importante que vocês identifiquem a pessoa eu não a conheço. Foi ela que pegou. Quem rasgou, que amassou, ai eu já não vi”, contou Beatriz sobre o começo da confusão. O G1 questionou o TRE sobre quem seria a mulher do cerimonial que tomou a placa da deputada e quem deu essa orientação a ela e aguarda um retorno.

“Eu estava com uma placa de “Lula livre” que é um direito meu de manifestação. Um deputado que deve ser neo-fascista tentou arrancar das minhas mãos. Eu reagi porque a placa era minha. Ele tentou me alcançar com um soco. É o risco que nós estávamos dizendo de práticas neo-fascistas no Brasil. Onde não se aceita a democracia. Ele podia trazer a placa que quisesse. Nós não vaiamos ninguém. Nós apenas defendemos ideias. E eles procuraram vaiar e agredir”, contou Rogério Correia, que foi interceptado pelo deputado do PSL e então ocorreu a confusão.