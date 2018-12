Hemose recebe grupo da Capitania dos Portos para doação de sangue

19/12/18 - 22:23:00

Nos períodos de feriados prolongados, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) conta com a parceria de instituições que colaboram com o serviço de doação de sangue para ampliar os estoques de hemocomponentes, hemácias, plaquetas e plasma. Nesta quarta-feira, 19, o reforço foi dado através da iniciativa da mobilização de oficiais e recrutas da Capitania dos Portos de Sergipe (CPSE) da Marinha do Brasil.

Conforme a tenente Juliana Lima, a ação solidária com a participação de pouco mais de vinte marinheiros celebrou o Dia do Marinheiro, que é comemorado em 13 de dezembro. “A doação estava agendada para o fim da semana, mas resolvemos antecipar”, contou a doadora de sangue.

A atitude contou com a doação dos marinheiros, Paulo Henrique Gaspar Santos e José Ilson Vieira. Os marinheiros participaram de todas as campanhas destinadas a doação de sangue organizadas pela Capitania, ao longo de 2018. “É sempre bom repetir a doação. Essa ação vai ajudar o tratamento de pacientes nos hospitais”, ressaltou Paulo Henrique.

Keven Cezar destacou a importância social do serviço de doação ao ponderar que a população deve doar independente da situação. “As pessoas tendem a acreditar não irão precisar de transfusão de sangue e, por isso muitos não doam. Acho que independente de ser para um familiar, um amigo ou um estranho, devemos doar sangue sempre”, salientou o marinheiro.

A gerente de Coleta do Hemose, enfermeira Florita Aquino informou que as campanhas de grupos fidelizados são um diferencial para ajudar na manutenção dos estoques de todos os grupos sanguíneos. “A parceria do hemocentro com a Capitania dos Portos de Sergipe e com outras instituições militares, como Exército e Aeronáutica são de extrema importância. Eles estão realizando mais uma ação de responsabilidade social que ajuda a salvar vidas”, confirmou ao agradecer o gesto. “A campanha chega para somar com outras iniciativas de doadores que nesse mês de dezembro estão contribuindo com o serviço”, frisou.

Serviços

Pode doar sangue candidatos em bom estado de saúde, idade entre 16 e 69 anos de idade, peso acima de 50 quilos. Menor de 18 anos somente com termo de autorização dos pais ou responsável legal. É necessário portar documento de identidade original, com foto, válido em todo território nacional. Mais detalhes sobre o serviço de doação, cadastro de medula óssea, palestras e hemotur, através dos telefones (79) 3225-8000, 3225-8039 e 3259-3174.

ASN