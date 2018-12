IEGM mostra em quais áreas cada município sergipano precisa ser mais efetivo

19/12/18 - 10:39:09

​A mais recente avaliação do Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEGM)​, divulgada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), com base em números de 2017, mostra que, em geral, os municípios sergipanos precisam melhorar seu desempenho, de modo que suas gestões venham a atender as necessidades da população como um todo, e não apenas uma ou poucas áreas específicas.

Conforme consta na avaliação, dos 75 municípios sergipanos, 72 obtiveram, em média, classificação C+ (em fase de adequação) ou C (baixo nível de adequação), sendo que a escala inclui ainda os níveis B (efetiva), B+ (muito efetiva) e A (altamente efetiva).

Todos eles responderam a questões acerca de sete índices setoriais: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança da tecnologia da informação. Há casos de municípios que obtiveram a classificação máxima em ao menos um item, porém, não mantiveram o desempenho nos demais.

No item Saúde, por exemplo, apenas o município de Divina Pastora obteve a classificação A. Outro exemplo sergipano com avaliação A ocorreu na categoria Cidades Protegidas, com o município de Itabaiana.

Já no item Educação, um dos principais avaliados, nenhum município sergipano alcançou a classificação A. Os mais próximos disso foram os municípios de Aracaju, Lagarto e Carmópolis, que ficaram com a avaliação B+.

A tabulação dos dados foi realizada pelo Instituto Rui Barbosa (IRB) e pelo TCE do Maranhão, após o TCE de Sergipe aplicar questionário junto aos municípios jurisdicionados.

“A ideia do IEGM não é fazer nem estimular uma competição entre os municípios, mas apenas demonstrar, em cada um deles, quais as áreas que demandam maior qualidade nos gastos públicos, para que a gestão atinja todos os aspectos necessários ao bem-estar social”, comentou o conselheiro-presidente Ulices Andrade.

Dessa forma, a expectativa é que os índices obtidos auxiliem os gestores na análise das decisões e planejamento de políticas públicas.

Para saber o desempenho de cada município sergipano em todas as áreas avaliadas pelo IEGM, basta acessar o site do TCE: www.tce.se.gov.br.

Fonte e foto assessoria