JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS DE VALDEVAN SERÁ NESTA QUARTA

19/12/18 - 06:48:46

O pedido de habeas corpus sobre a liberdade do deputado federal eleito, Valdevan Noventa, entrou na pauta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desta quarta-feira (19) e será julgado pelo Pleno às 14:30 horas. Valdevan Noventa foi eleito com 45.472 votos.

Valdevan está recolhido no Cadeião Público Tabelião Filadelfo Luiz da Costa, localizado no município de Estância, desde o último dia 7 de dezembro, após ser preso durante a “Operação Extraneus”, da Polícia Federal.