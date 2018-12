Magson Almeida representou Sergipe em evento Nacional do Solidariedade

19/12/18 - 06:08:02

Magson Almeida, secretário Estadual do Partido Solidariedade em Sergipe, participou do Núcleo Nacional de Organização e Articulação, na cidade de Atibaia em São Paulo. O evento aconteceu de 10 a 12 de Dezembro, e foi promovido pelo Diretório Nacional do Partido para analisar o resultado das eleições, qualificar os dirigentes estaduais e traçar metas para os próximos anos.

Vale destacar que o partido Solidariedade em Sergipe elegeu um Deputado Federal que fará parte da bancada em

Brasília, Gustinho Ribeiro, que foi o primeiro da sua coligação com 64.132 votos.

Foto assessoria

Por Chris Brota