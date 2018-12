MARTA SUPLICY NÃO PÕE EM VOTAÇÃO NOME DE ANDRÉ PARA ANVISA

19/12/18 - 15:38:14

A presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado (CAS), deputada Marta Suplicy, alegando que o deputado André Moura (foto) estava fora dos critérios técnicos e éticos para ocupar uma diretoria da Anvisa, por indicação do presidente Temer, barrou a nomeação do parlamentar sergipano, que ocuparia o cargo por três anos.

Marta Suplicy sequer colocou em votação o nome de André Moura na CAS, porque queria indicar pessoa de sua confiança para o cargo. A senadora sabia que o voto da comissão aprovaria o nome do líder do Governo no Congresso e adotou uma decisão que não muda o quadro em relação à indicação de André Moura para a Anvisa, pr indicação dos Planalto.

Quando Marta Suplicy resolveu não abrir a votação, os demais senadores integrantes da CAS protestaram porque queria que o nome fosse posto à apreciação dos membros da Comissão. Sabendo que André Moura seria aprovado pelos demais senadores, Marta foi autoritária ao cancelar a reunião e viajar a São Paulo.

Agora só no retorno ao trabalho, depois da formação da Comissão de Assuntos Sociais por novos membros do Congresso, é que haverá uma nova votação do nome de André Moura para a Anvisa. A nomeação do deputado por Temer, entretanto, permanece.