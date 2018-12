MPE pede cassação dos mandatos dos eleitos Bosco Costa e Ibraim Monteiro

NOME GASTO COM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FÁBIO MITIDIERI R$ 3.000,00 (1 lançamento) LAÉRCIO OLIVEIRA R$ 121.601,96 (21 lançamentos) FABIO REIS R$ 63.813,92 (18 lançamentos) GUSTINHO RIBEIRO R$ 29.600,00 (5 lançamentos) JOAO DANIEL R$ 141.590,00 (38 lançamentos) BOSCO COSTA R$ 485.350,00 (84 lançamentos) VALDEVAN NOVENTA R$ 36.862,00 (12 lançamentos) FÁBIO HENRIQUE R$ 48.874,00 (11 lançamentos)

Os gastos de Bosco Costa com locação de veículos superam até mesmo os das campanhas dos presidenciáveis.

NOME CARGO GASTO COM CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS FERNANDO HADDAD PRESIDENTE/BRASIL R$ 199.849,35 (3 lançamentos) CIRO GOMES PRESIDENTE/BRASIL R$ 59.655,00 (10 lançamentos) JOÃO DORIA GOVERNADOR/SP R$ 83.882,75 (47 lançamentos) EDUARDO BOLSONARO DEPUTADO FEDERAL/SP R$ 6.290,50 (2 lançamentos) JAQUES WAGNER SENADOR/SP R$ 29.000,00 (1 lançamento)

Segundo o MP Eleitoral, para promover o então candidato a deputado estadual Ibrain Monteiro foi usada a máquina administrativa da Prefeitura de Lagarto. O prefeito do município, Valmir Monteiro, pai de Ibrain, durante o período eleitoral, realizou vários eventos e ações da prefeitura para projetar a candidatura do filho.

O MP Eleitoral também aponta que a gestão do município reforçou o uso da cor verde, a mesma da campanha do candidato a deputado. A identidade visual do programa Prefeitura Itinerante era verde. A iluminação de evento promovido pela prefeitura também foi verde. O Fórum de Saúde da prefeitura também foi ornamentado de verde e o uniforme dos servidores confeccionados na mesma cor. Até as casas populares entregues em Lagarto foram pintadas de verde. “Foi claro o uso da cor verde para vincular a prefeitura de Lagarto com a campanha de Ibrain Monteiro, filho do prefeito”, destaca Eunice Dantas.

Na ação, o MP Eleitoral também demonstra o inteiro engajamento de Valmir Monteiro na campanha do filho. “A prefeitura de Lagarto realizou vários eventos com a presença do então candidato Ibrain Monteiro em destaque, ao lado de seu pai, o prefeito do município”, aponta a procuradora Regional Eleitoral. “Ibrain usou eventos públicos como palanque, ocupando lugar de destaque, entre correligionários e possíveis eleitores, com a finalidade de receber visibilidade direcionada à campanha eleitoral. Valmir utilizou-se indevidamente dos atos oficiais da entidade municipal para publicizar apoio político ao descendente”, explica Eunice Dantas.