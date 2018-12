PGJ empossa novos membros da Corregedoria, Coordenadoria, Ouvidoria e Secretaria

19/12/18 - 08:05:51

O procurador-geral de Justiça Eduardo Barreto d’Avila Fontes empossou nesta segunda-feira, 17, os membros que irão comandar os órgãos internos da Administração Superior no biênio 2018/2020. Foram empossados: a procuradora de Justiça Maria Conceição de Figueiredo Rolemberg como corregedora geral do MPSE; a procuradora de Justiça Ana Christina Souza Brandi dará continuidade ao trabalho já realizado na Coordenadoria Geral do MPSE; e o procurador de Justiça Carlos Augusto Alcântara Machado como ouvidor do MPSE. Além disso, o procurador de Justiça José Carlos de Oliveira Filho foi empossado como secretário do Colégio de Procuradores.

Os membros do Colegiado prestaram o juramento de praxe e prometeram “exercer com retidão as funções do cargo, respeitar e cumprir a Constituição e as Leis do país, bem como desempenhar todas as atribuições que lhe são conferidas pela lei complementar n° 002/90, que dispõe sobre a organização e atribuições do Ministério Público do Estado de Sergipe”, durante a Sessão Extraordinária do Colégio de Procuradores de Justiça.

O então secretário do CPJ, o procurador de Justiça Jorge Murilo Seixas de Santana fez a leitura dos termos de posse que, em seguida, foram assinados pelos empossados.

A procuradora de Justiça Conceição Rolemberg falou sobre as conquistas feitas pela Ouvidoria do MP e agradeceu ao PGJ antecessor, José Rony Silva Almeida, por todo o apoio. “Rony fez uma parceria de confiança e de amizade com a Ouvidoria e a Coapaz. Foi uma caminhada bonita, humana e institucional. Agradeço a possibilidade que me deu de desenvolver os trabalhos que fiz. Agradeço também aos que me antecederam e a todos que fazem essa Casa”, frisou.

Ela ainda completou: “como prestação de contas ao colegiado, à instituição e à sociedade, hoje apresento dois projetos realizados na Ouvidoria: renovação e alinhamento. Praticamente duplicamos o quadro de servidores, ganhamos uma nova sala, mais ampla e confortável para o atendimento do cidadão, modernizamos o sistema de informática e agilizamos as demandas e reclamações. Além disso, demos uma maior visibilidade à Ouvidoria, distribuímos cartazes aos Centros de Apoio e promotores de Justiça da capital e interior do Estado para divulgar o Disque Ouvidoria 127. Promovemos rodas de conversa com membros e como integrante do Conselho Nacional dos Ouvidores do Ministério Público (CNOMP), a Ouvidoria do MPSE contribuiu com uma publicação na primeira edição da Revista Nacional da Ouvidoria”, destacou Conceição Rolemberg.

Coordenadoria de Comunicação

Ministério Público de Sergipe

Foto: Celene Moraes