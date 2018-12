Presidente da Amese é contrário a retirada de comerciantes da rodovia dos Náufragos

19/12/18 - 09:43:20

A Empresa Municipal de Serviços Urbanos (EMURB), notificou comerciantes de frutas e verduras que estão instalados às margens da Rodovia dos Náufragos, Zona de Expansão Urbana de Aracaju, para que eles deixem o local.

Após tomar conhecimento da determinação da Emurb, o presidente da Associação dos Militares do Estado de Sergipe, sargento RR Jorge Vieira da Cruz, se mostrou indignado com a situação afirmando que “sempre a corda rebenta do lado do mais fraco”, Sargento Vieira diz que “os pequeninos, os órgãos fiscalizadores se atentem para fazer cumprir a lei. A maioria é de nativos, de pescadores que não tem emprego fixo e que agora querem retirá-los depois que deixaram eles se instalarem. As grandes potências econômicas não são mexidas”, disse o presidente da Amese.

Ainda segundo Vieira, a prefeitura de Aracaju deveria usar o mesmo “olho cirúrgico” que usou na atuação contra o corpo de bombeiros e agora quer aplicar nos pequenos comerciantes e fazer valer a lei “por exemplo, resolvendo alguns problemas como, desde o extinto restaurante Tropeiro até o antigo hotel Parque dos Coqueiros há claramente invasão do espaço público do maior cartão postal de Aracaju”, afirmou.

Vieira conclui seu protesto afirmando que “eu sou contra esse tratamento diferenciado. O que é justo é justo. Já tem alguma política para ajudá-los?, ou vai tirar apenas por tirar. Se for aplicar a lei ai tem que ser para todos”, desabafou Vieira.