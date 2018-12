Samba de Moça Só e Priscila Carolynne agitam Confraternização Alternativa

19/12/18 - 05:37:23

Eu sou cabeça! No sábado, dia 22 de dezembro, a partir das 21 horas, Aracaju será palco da Confraternização Natalina Alternativa – CABEÇAJU. A festa será comandada pelo renomado Grupo Samba de Moça Só e pela cantora Priscila Carolynne, tendo ainda a participação do DJ Flavius Vicent agitando a galera. Haverá sorteios de mimos durante a festa.

O local será o Espaço Dela’s Lounge, ponto efervescente de baladas alternativas, situado à Av. Carlos Gomes, nº 12, Bairro Inácio Barbosa. Os ingressos são individuais, já estando à venda antecipada ao valor de apenas R$ 10,00 na Loja Hábyto (Bairro 13 de Julho), na Calvin Klein (Shopping Riomar), no site www.sympla.com.br (ingressos online) e também no local do evento aceitando cartões de crédito e/ou débito.

Realização da |Empresa Promotora de Eventos By Ellen, Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2017, em parceria com a J A Produções. Informações nos telefones 79 99110-1497 / 99972-6372

Elen Ferreira

Promoter – BY ELLEN

PRÊMIO SEBRAE MULHER DE NEGÓCIOS 2017 – MEI SE