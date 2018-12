Top, estrela da campanha de Natal da Vivara, brilhou na festança que a marca e Giovanna Bianco fizeram para ela

19/12/18 - 23:21:22

Gisele Bündchen foi homenageada por Giovanni Bianco e Vivara, no Restaurante Vista, no Spot, instalado no rooftop do Museu de Arte Contemporânea (MAC), no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, nesta quarta-feira (19).

O diretor de arte e a equipe da joalheria receberam convidados para celebrar a top, que é a estrela da campanha de Natal da marca de joias. Marina Ruy Barbosa e Caio Castro foram alguns dos convidados que estiveram na festança de final de ano da marca de joias.

Para a ocasião, Gisele apostou em um macacão decotado e chegou dando aquela aula de elegância, simpatia e simplicidade ao chegar ao local. Cassio Reis e Duda Nagle também estavam entre os convidados que se divertiram na festa, que contou com o pocket show de Preta Gil e Mariana Rios. Já o setlist ficou por conta da DJ Marina Diniz.

QUEM falou com Marina sobre a atual fase profissional, na qual engatou duas protagonistas seguidas: Amália em Deus Salve o Rei e Luz em O Sétimo Guardião. “Me sinto muito privilegiada, abençoada. Meus anos têm sido muito bons. Este foi de muito trabalho, poucos dias de folga, mas quando você trabalha com o que ama, fica divertido, gostoso. E termino o ano feliz que o saldo foi positivo”, explicou a ruiva, que foi eleita Mulher do Ano no GQ Men of the Year. “É uma responsabilidade muito grande, né?”, analisou.

Fonte/Foto: globo.com