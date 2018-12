VALDEVAN NOVENTA RECEBERÁ DIPLOMA MAS CONTINUA PRESO

19/12/18 - 14:59:42

O deputado federal eleito Valdevan Noventa, preso no cadeião por supostas fraudes, que envolve compra de votos e outras infrações na campanha eleitoral, será diplomado pelo TRE em Sergipe. Nesta quarta-feira (19), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Ademar Gonzaga, concedeu liminar ao Mandado de segurança impetrado pela defesa eleitoral do deputado federal eleito.

Fabiano Feitosa, um dos advogados de Valdevan Noventa, informou que a data da diplomação vai depender do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (TRE-SE). “O TRE vai receber a notificação e vai ver como será a diplomação”, disse.

Valdevan Noventa, entretanto, continuará preso no cadeião de Estância. Por unanimidade o pedido de habeas corpus em seu favor não foi concedido nesta quarta-feira pelo pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por unanimidade. Valdevan deve ser diplomado no TRE com segurança policial.