Assistência promove nesta sexta-feira o espetáculo ‘Sonho de Charlote’

20/12/18 - 16:35:16

O final do ano é um momento para celebrar os resultados obtidos durante o ano que se passou. É pensando nisso que a Secretaria Municipal da Assistência Social de Aracaju, em parceria com o Espaço de Dança Ballare, promove nesta sexta-feira, 21, mais uma edição do projeto IntegraSER. Desta vez, o evento vem em formato de espetáculo de ballet, formado por bailarinas das oficinas ofertadas pelos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) e pela Ballare, escola de dança. O evento, intitulado ‘Sonho de Charlote’, acontecerá a partir das 19h, no Teatro Atheneu.

Mais de 800 convidados participarão da noite de apresentações, entre eles usuários e profissionais das unidades da Assistência Social da capital sergipana. A promoção do espetáculo tem como objetivo proporcionar aos participantes um momento de reflexão, comemoração e de fortalecimento dos vínculos familiares, comunitários e culturais. Além disso, o Sonho de Charlote também marcará o encerramento das atividades desenvolvidas pelas unidades da Assistência Social em 2018.

Apresentações

A rotina de quem se prepara para uma apresentação de final de ano não é uma tarefa fácil, principalmente para as bailarinas e bailarinos que se apresentarão no espetáculo. Durante todo o ano eles ensaiaram, experimentaram figurino e decoraram passos delicados para subirem ao palco e deixar todos encantados com as quase 30 coreografias preparadas para o evento. ‘Guardiã do Amor’, ‘Unicórnio Dourado’, ‘Rainha das Flores’ e ‘Borboletas’ serão algumas coreografias, que serão apresentadas pelos meninos e meninas que fazem parte das oficinas ofertadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos dos Cras de Aracaju e pelo Espaço Ballare.

PMA