Confira o horário de funcionamento dos serviços municipais Natal

20/12/18 - 16:32:59

Na próxima segunda-feira, 24, véspera de Natal, e na terça-feira, 25, feriado de Natal, os órgãos municipais não funcionarão, com exceção dos serviços considerados essenciais para o funcionamento da cidade. Confira agora o que abre e o que fecha nos dias 24 e 25 de dezembro.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas na segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25. Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 24 horas funcionarão normalmente durante os dois dias.

Educação

As escolas da rede municipal não funcionarão nem no ponto facultativo, segunda-feira, 24, nem no feriado de Natal, terça-feira, 25. Assim como a CCTECA Galileu Galilei.

Funcaju

Nos dias 24 e 25, todas as unidades pertencentes à Funcaju ficarão fechadas.

Mercados e Feiras

Na véspera de Natal, segunda-feira, 24, os mercados centrais de Aracaju (Maria Virgínia Leite Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco), o mercado vereador Mílton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, e os mercados setoriais (bairros) funcionarão até as 16 h.

Já no dia de Natal, terça-feira, 25, os mercados centrais e setoriais estarão fechados. A feira livre, que acontece neste dia (ao lado do Batistão), será antecipada para segunda-feira, 24.

Parque da Sementeira

Nos dias 24 e 25, o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) funcionará das 5h às 23 h.

PMA