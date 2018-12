DIVULGADO APROVADOS NO CONCURSO DO CORPO BOMBEIROS

20/12/18 - 09:05:04

Foi publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe desta quinta-feira, 20, a relação final dos aprovados no concurso público para cargo de Soldado do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE). O concurso foi realizado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão (Seplag). Confira a lista dos aprovados aqui.