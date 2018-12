Juvêncio Oliveira comemora balanço de 2018

20/12/18 - 16:20:10

Ao encerrar as atividades de mais um ano como vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), o vereador Juvêncio Oliveira (DEM) registrou, junto a sua assessoria de Comunicação, os dados referentes a 2018.

“Assim como no ano passado, 2018 foi um ano de muita produtividade, onde, com a ajuda da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA), conseguimos desenvolver inúmeras ações que garantiram melhorias significativas na qualidade de vida da população aracajuana. Tivemos um saldo muito positivo, com demandas e números a serem apresentados”.

Através do trabalho harmonioso, ainda que sejam órgãos independentes, o Legislativo e o Executivo, Juvêncio tem garantido avanços em muitos pontos da capital. “Durante todo este ano, estive presente em muitos bairros da nossa cidade, assim como, meu gabinete sempre esteve de portas abertas para as lideranças que estiveram de mãos dadas com a minha equipe. Após conversar e ouvir atentamente cada pedido, fiz questão de trazer para esta Casa todas as solicitações que me foram encaminhadas, onde, por meio de indicações, requerimentos, moções e projetos de lei proporcionamos grandes feitos. Contabilizamos assim, este ano 65 proposituras protocoladas e apresentadas em plenário”, destaca o parlamentar, enfatizando ainda que seu mandato procurou atender de forma efetiva às expectativas do eleitorado.

Serviços e ações

Como porta-voz da população, o vereador protocolou na Casa várias indicações que atenderam às necessidades de moradores de todas as regiões da capital, a exemplo dos bairros Jabotiana, Suíça, São José, José Conrado de Araújo, Aruana, Centro, Luzia, Novo Paraíso, Jardins, Santo Antônio, Getúlio Vargas, além do Santos Dumont e Farolândia que, desde o início do seu mandato, possuem representantes ativos.

“Todas as indicações direcionadas para estes bairros tiveram como destaque serviços de limpeza e tapa-buracos, pavimentação asfáltica, reforma de terminais de ônibus, revitalização de praças, redimensionamento de rótulas, construção de ciclovias, podas de árvores, construção de abrigos de ônibus, quebra-molas, readequação de calçadas, além da solicitação de saneamento básico, a exemplo da Comunidade da Matinha”, pontuou Juvêncio Oliveira.

Neste contexto, Juvêncio foi um dos grandes incentivadores e articuladores para a construção da tão sonhada obra da Avenida Canal 3 e do Barroso, localizados no Conjunto Augusto Franco. Outro feito desenvolvido pelo parlamentar foram as ações educativas para a preservação da Reserva do Tramandaí, como também, a criação de projetos com foco na saúde das crianças e adolescentes.

“A proveito para destacar também, o Projeto de Lei que visa a distribuição gratuita dos exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) nos Cartórios de Registro Civil da capital. Além das diversas homenagens a importantes personalidades, que marcaram a história da nossa gente”, pontuou.

Sobre o novo ano, Juvêncio declara sua saída da vice-presidência da Câmara, cumprindo fielmente o biênio para o qual foi designado, além de afirmar seus planos enquanto parlamentar, ao encerrar o seu mandato em 2020.

“ Encerro 2018 satisfeito com todo o trabalho desempenhado, aproveito o momento para agradecer a cada um da Câmara Municipal pelo apoio, gentiliza e amizade ao longo deste período. Em 2019 retorno como vereador, passando ao amigo Thiaguinho Batalha o posto de vice desta Casa, coloco-me à disposição para juntos, darmos continuidade ao melhor para nossa cidade e nosso povo. Assim como dito há algum tempo, sei que está se aproximando minha despedida da vida parlamentar, mas também tenho plena certeza de que levarei muito aprendizado e gratidão sempre. Temos dois anos de muito plantio e colheita”, conclui o vereador.