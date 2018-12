Polícia apura morte de secretário de Osasco como execução e cria força-tarefa

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial (DP) de Osasco como assassinato e tentativa de homicídio. Além da delegacia da área do crime, a Delegacia Seccional da cidade e o seu Setor de Homicídios integram a força-tarefa.

Os números da placa do automóvel suspeito não foram anotados pelos sobreviventes.

De acordo com o registro policial, os criminosos que atiraram em Verginio não estariam usando máscaras. Ao menos um deles, que estava com camisa cinza, calça preta e touca, que não cobria o rosto, usou uma pistola com silenciador para atirar.

Verginio, que é ex-policial militar, estava armado, mas não conseguiu reagir ao ataque. O motorista dele chegou a pegar a arma do secretário e disparar para fora do carro.

Dos seis disparos que atingiram Verginio, dois foram no peito, dois nas costas, um no braço esquerdo e outro no ombro. Ele estava sentado no banco do carona, acompanhado de seu motorista particular, que dirigia o veículo, e da mulher do condutor, no banco traseiro.

Os tiros dos criminosos ainda feriram a mulher do motorista de raspão no ombro e nas costas. Ela foi socorrida e liberada em seguida. O secretário teria morrido no local. Na fuga, os criminosos ainda atiraram em outros dois carros.

A investigação policial está em busca de câmeras de segurança de ruas próximas ao local do ataque para saber se elas gravaram a ação dos assassinos.