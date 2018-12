Aracaju conta com dispositivos para destinação correta resíduos

A construção de uma cidade humana, inteligente e criativa também se realiza quando o poder público promove meios para que a população faça a destinação correta dos seus resíduos. Por isso, imbuída com esse propósito, a Prefeitura de Aracaju, através da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), disponibiliza 95 caixas estacionárias.

O tamanho dos dispositivos de coleta varia de acordo com a necessidade de cada bairro e o tipo de descarte, que pode ser lixo ou entulho (RCD – resíduos de construção e demolição). Além disso, para facilitar a identificação das caixas, a empresa municipal as sinalizou com cores diferenciadas, sendo verde para entulho e laranja para lixo.

Para a instalação das caixas, os técnicos da Diretoria de Operações (Dirop) levam em consideração a quantidade de descarte irregular disposta em cada região da cidade como também a dificuldade de acesso dos caminhões que fazem a coleta diária do lixo domiciliar. “A nossa missão é levar os serviços de limpeza pública a toda população, por isso, instalamos os dispositivos em locais estratégicos da capital. Além da coleta domiciliar, colocamos essas caixas em localidades que eram ou que possam vir a ser pontos viciados de descarte irregular, enfatizou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Atualmente, a empresa municipal oferece para o descarte de lixo 75 caixas estacionárias, sendo seis de 1,2m³, cinco de 30m³, 60 de 5m³ e uma caixa compactadora de 20m³, para os resíduos do mercado Maria Virgínia Leite Franco. Já para o descarte de entulho, a empresa dispõe de 15 caixas de 30m³ e oito de 5 m³.

O diretor acrescentou ainda que, em algumas localidades, a Emsurb disponibiliza um agente de limpeza que verifica o tipo de resíduo e direciona os moradores para o descarte correto.

Descarte irregular é crime

A Prefeitura de Aracaju tem realizado monitoramento constante do descarte irregular de lixo e busca conscientizar a população sobre a gravidade da ação. O ato é considerado crime, de acordo com a Lei Municipal vigente de nº 4.452/2013. As denúncias podem ser feitas pela população à Guarda Municipal por meio do telefone 153 ou do Whatsapp 98166-7790, pela Sema nos telefones 3225-4151/4178 ou através da Ouvidoria da Emsurb, pelo número 3021-9908.

