PREFEITURA DECRETA PONTO FACULTATIVO NA VÉSPERA DE NATAL

20/12/18 - 09:27:28

Devido às festividades do final de ano e para manter as tradições religiosas, o prefeito Edvaldo Nogueira assinou decreto que determina ponto facultativo nas repartições públicas municipais na segunda-feira, dia 24, véspera de Natal, e também na segunda-feira, 31, véspera do feriado pelo Dia Mundial da Paz, que celebra a chegada do Ano Novo. A medida visa permitir que os servidores da Prefeitura de Aracaju tenham a opção de antecipar os preparativos para as festas natalinas e o Réveillon ao lado de seus familiares e melhor programar os passeios e viagens desse período. Ficam mantidos apenas atividades e serviços essenciais à população.