TIRADENTES, UMA DAS DEZ MELHORES UNIVERSIDADES DO PAÍS

20/12/18 - 17:40:11

Na contramão de boa parte das Instituições de Ensino Superior, que registrou diminuição de desempenho em 2018, conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Sergipe está na lista das dez universidades brasileiras com melhores cursos de mestrado e doutorado. A Universidade Tiradentes aparece em destaque ao lado de instituições de São Paulo, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Os cursos de doutorado ofertados pela Instituição sergipana conquistaram nota máxima de excelência.

O levantamento realizado pelo Inep inclui, também, o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC). Nesse item, a Unit obteve nota 4, da escala que vai de 1 a 5. Apenas 18,4% das instituições avaliadas chegaram nessa nota. Em maio, a Instituição já tinha conquistado excelência máxima com nota 5 no recredenciamento institucional. Foi levado em consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e corpo docente.

Para avaliar os cinco cursos de mestrado e cinco de doutorado da Unit, o Inep considerou as médias das avaliações mais recentes atribuídas pela Capes, instituição vinculada ao MEC e responsável pela expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu nos estados.

Pró-reitora de pesquisa e extensão da Instituição, Juliana Cardoso comemorou o resultado e o atribuiu aos investimentos realizados na ampliação de pesquisa e capacitação de professores.

“Estar entre as dez melhores do País significa trabalho focado, estratégia de investimento em apoio à pesquisa, à pós-graduação. A Unit tem qualificado os melhores alunos e, com isso, ela forma uma equipe de excelência. Professor de excelência e aluno de excelência resulta em ensino de excelência”, disse, destacando que a colocação mostra a qualidade do ensino ofertado no Nordeste.

“Nosso programa mais velho começou em 2005 e foi avaliado três vezes. São programas jovens se comparados com outras Instituições do ranking. Somos de uma universidade privada, estamos no Nordeste e no menor estado da federação. Com isso, temos que provar que somos sérios, porque ninguém acredita que uma Universidade do Nordeste pode ser boa. Podemos falar que nossa equipe é eficiente e essa equipe precisa ser parabenizada”.

Empregabilidade – Juliana explicou que cursos de mestrado e/ou doutorado fazem diferença no mercado de trabalho porque preparam o profissional para administrar situações adversas.

“Mestrado e doutorado são focados para formação de docentes, mas não necessariamente só isso. O mestre e o doutor conseguem pensar fora da caixinha, resolver um problema através de pesquisa, de estudos. Um profissional que sai com esse tipo de formação consegue resolver problemas complexos em qualquer empresa”.

Atualmente, a Universidade Tiradentes oferta os cursos de mestrado e doutorado nas áreas de Engenharia de Processos, Saúde e Ambiente, Educação, Biotecnologia e Direito. Os editais estão abertos nesse link: https://ppg.unit.br/