Seu Marcos acompanha paciente no Sarah Kubitschek

20/12/18 - 16:17:47

Após denunciar no Plenário da Câmara Municipal o descaso da saúde de Aracaju com pessoas que precisam de reabilitação, o vereador Seu Marcos ( PHS) esteve no Hospital Sarah Kubitschek, em Salvador, para acompanhar de perto a primeira consulta de um paciente morador do Bugio.

Satisfeito com a agilidade do atendimento, o vereador parabenizou todos os profissionais que prestam serviços pelo SUS. “Fui à Salvador para acompanhar um paciente em sua primeira consulta na Rede Sarah. Parabéns a todos profissionais pela rapidez em atender a solicitação do paciente. Isso demostra o compromisso com a saúde dos pacientes da rede pública”, destacou o parlamentar.

Durante sua visita a unidade hospitalar, Seu Marcos fez questão de gravar um vídeo para explicar como fazer o agendamento. “Se você conhece alguma pessoa, vizinho, parente, que sofreu acidente vascular cerebral, ou um acidente automobilístico, que ficou com sequelas ou lesões, agende uma consulta pelo site da instituição. É só acessar o site: www.redesarah.com.br”, explicou .

Seu Marcos finalizou esclarecendo: “Não precisa de político, de intervenção política. É muito fácil e, posso dizer com toda certeza: rápida a resposta. Estou muito feliz em saber que existe uma instituição pública séria”, finalizou.

por Marta Costa, Assessoria de Imprensa do parlamentar