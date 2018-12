Tite afirma que errou ao levar taça da Libertadores para Lula

Entre outros muitos assuntos, Tite foi questionado sobre a recente afirmação de que não comemoraria um título da seleção brasileira com o presidente da república. O técnico disse isso depois que Jair Bolsonaro levantou a taça de campeão brasileiro conquistada pelo seu time do coração, o Palmeiras.

– Em 2012 eu errei. Ele não era presidente, mas fui ao Instituto e mandei felicitações por um aniversário. Não me posicionei politicamente. Não tenho partido político, tenho torcida para que o Brasil seja melhor em igualdade social. E que nossas prioridades sejam educação e punição. Que seja dada prioridade de estudo ao garoto de São Braz, que não tem chão batido para ir à escola, ou da periferia de Caixas ou do morro do Rio de Janeiro. E punição à corrupção, que mata mais que homicídio. Em 2012 eu fiz e errei. O protocolo e a situação gerada no jogo do Palmeiras é uma opinião pessoal. A instituição CBF e o Palmeiras absolutamente têm (direito). Errei lá atrás, não faria com o presidente antes da Copa e nem agora porque entendo que misturar esporte e política não é legal. Fiz errado lá atras? Sim. Faria de novo? Não – ponderou.