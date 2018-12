FHS divulga novo editar para contratação de médicos pelo PSS

21/12/18 - 14:49:46

Fundação Hospitalar de Saúde (FHS) divulga, nesta sexta-feira (21) novo Edital de Processo Seletivo Simplificado (PSS) específico para contratação de médicos e formação de cadastro reserva com o objetivo de atender às necessidades da Rede em determinadas categorias e especialidades.

A FHS realizará a seleção dos inscritos pelo método simplificado de avaliação de títulos e experiência profissional de cada um, cujo procedimento terá caráter eliminatório e classificatório.

As inscrições estarão abertas a partir das 15 horas de hoje, 21, estendendo-se até às 23h59 do dia 30 de dezembro, obedecendo ao horário oficial de Brasília/DF, e serão admitidas somente via internet, através do endereço eletrônico www.saude.se.gov.br.

De acordo com o diretor operacional da Fundação Hospitalar de Saúde, Ives Deda Gonçalves, serão ofertadas 89 vagas diretas para os médicos com a possibilidade de chamar até cinco vezes o número de vagas, o que dá a possibilidade de fazer um cadastro de reserva.

“No PSS que fizemos com todas as categorias nós só conseguimos contratar sete médicos, e isso se deve ao edital ter sido genérico e não termos conseguido colocar as peculiaridades no processo seletivo que a categoria exige. Por conta disso e diante da extrema necessidade da rede nós estamos lançando hoje um edital só para um PSS médico com as características e as especificidades necessárias”, disse Ives.

O novo edital apresenta algumas novidades em relação ao PSS anterior como a não desclassificação do candidato e sim a eliminação das pontuações divergentes e abrange todas as especialidades médicas, excetuando-se cardiologia e oftalmologia, categorias que ainda estão abertas no PSS anterior.

“A contratação do médico tem uma especificidade, tem algo diferente que a gente precisava tratar e estamos tratando nesse PSS. O Edital anterior do PSS continua válido para as categorias que ainda têm lista para serem chamadas. Nós não temos mais profissionais médicos para serem chamados no PSS anterior, nós zeramos todas as chamadas, mas vamos continuar chamando para as outras categorias. Que no início do próximo ano já possamos ter uma melhor escala médica dentro de todas as unidades” concluiu o diretor.