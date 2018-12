ÔNIBUS-FROTA RESERVA INTERMUNICIPAL ESTARÁ DISPONÍVEL PARTIR HOJE

Em razão do feriado natalino na terça-feira 25, bem como do ponto facultativo decretado pelo Governo do Estado na segunda-feira, 24, a Coordenadoria Estadual de Transportes disponibiliza da manhã da sexta-feira, 21 até a quarta-feira, 26, a totalidade da frota reserva dos veículos que fazem o transporte público intermunicipal de passageiros. A medida foi tomada em comum acordo com as cooperativas de transporte alternativo.

De acordo com o coordenador Estadual de Transportes, Everton Menezes, a ação visa atender a demanda por conta do feriado. “Já é comum adotarmos essa prática nesse período, uma vez que o deslocamento de passageiros com destino às cidades do interior aumenta entre 50 e 75%. Em virtude deste fato, todas as empresas que operam no sistema disponibilizaram seus veículos reservas até a quarta-feira, 26, ocasião em que acontece o retorno dos usuários”, explica.

Ele acrescenta que o intuito é facilitar a mobilidade do cidadão. “Por conta do chamado ‘feriadão’ estima-se que milhares de pessoas deixem a capital por meio do transporte intermunicipal, então, compete ao Governo do Estado assegurar comodidade aos usuários disponibilizando a totalidade da frota reserva e, em uma necessidade emergencial contratar carros extras de cooperativas auxiliares que fazem as linhas de cidades pólos, a exemplo de Estância, Itabaiana, Lagarto e Nossa Senhora da Glória, para suprir a demanda caso ela seja maior que o esperado, uma vez que esses veículos estão devidamente legalizados”, ressalta.

Na capital, os pontos de partida dos veículos que fazem linhas para as cidades do interior são dois: Terminal Rodoviário José Rollemberg Leite, situado na Avenida Tancredo Neves, uma das principais vias de entrada e saída de Aracaju e o Terminal Rodoviário Governador Luiz Garcia (Rodoviária Velha), localizado no centro da cidade.