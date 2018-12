LAERCIO EMPENHA R$ PARA ACADEMIAS E POSTOS DE SAÚDE

21/12/18 - 07:05:16

O deputado Laércio conseguiu empenhar nessa quinta-feira, 20, quase R$ 7 milhões em recursos extra-orçamentários para a saúde de 8 municípios sergipanos. Parte das emendas são para a construção de Academias da Saúde para os municípios de Boquim, Campo do Brito, Estância, Muribeca, Ribeirópolis e São Cristóvão. Cada uma no valor de R$ 125 mil.

Também foram e empenhados 5 milhões de recursos extraordinários para a manutenção de postos de saúde de Aracaju, R$ 600 mil para Itabaiana, mais R$ 162 mil para Boquim e mais R$ 200 mil para Campo do Brito.

“Além das emendas individuais, tive a oportunidade de conduzir um diálogo com o Ministério da Saúde para viabilizar essas emendas extra-orçamentárias”, disse Laércio.

A assinatura do termo de liberação das academias de saúde foi feita durante a última visita do ministro da Saúde, Gilberto Occhi, a Aracaju. Na ocasião, ele falou que Laércio costuma ir a seu gabinete toda semana para solicitar recursos. “Ele pediu a liberação de construção de Academias da Saúde para quase todos municípios e não teria como, mas conseguimos a liberação de imediato de seis. Laércio é um deputado preocupado com as demandas dos municípios, principalmente na área de saúde que é uma carência no Brasil todo. Estamos sempre conversando e quando tem verba extra, sentamos e planejamos para onde vai esse valor adequando a necessidade de cada realidade municipal”, disse o ministro.