Maria diz que 2018 foi bem produtivo e espera um 2019 próspero para SE

21/12/18 - 15:41:47

Ao participar da última sessão legislativa de 2018, após apreciação de diversas matérias, a deputada estadual Maria Mendonça (PSDB) destacou quão produtivo foi este ano. A parlamentar, reeleita para o sexto mandato, falou da sua expectativa para 2019 e disse esperar um Sergipe próspero e em pleno desenvolvimento para que a população possa usufruir de políticas públicas eficientes e eficazes.

“Fizemos um mandato propositivo e voltado, integralmente, aos interesses dos sergipanos. Na próxima legislatura, que se inicia em 2019, queremos continuar propondo ações que resultem no desenvolvimento do Estado, de modo a contribuir com a melhoria de todos os índices sociais. Com isso, a nossa expectativa é que o povo, de quem somos empregados, tenha garantido serviços públicos contínuos e de qualidade”, afirmou Maria.

Questionada sobre a entrada de novos colegas que passarão a cumprir o primeiro mandato a partir de fevereiro próximo, Maria disse esperar que todos cheguem com a energia voltada para bem coletivo e que possam contribuir com a construção de um Sergipe mais próspero e desenvolvimentista para todos. “Desejo sucesso e boas–vindas aos que iniciarão a carreira parlamentar”, disse, ao adiantar a sua gratidão aos que estão deixando o Parlamento e com os quais conviveu nos últimos anos.

Por Assessoria de Imprensa da parlamentar