Prévia indica deflação de 0,16% para dezembro, aponta IBGE

Desde julho do ano passado o IPCA-15 não registrava deflação – naquele mês ficou em -0,18%. Além disso, foi a menor taxa para o mês de dezembro desde o início do Plano Real, em 1994.

Em novembro, o IPCA-15 ficou em 0,19%, mas o índice final ficou em -0,21%, a segunda deflação do ano.

De acordo com o IBGE, dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, quatro apresentaram deflação de novembro para dezembro:

Transportes: -0,93%

Saúde e cuidados pessoais: -0,58%

Habitação: -0,52%

Comunicação: -0,07%

No lado das altas, o destaque ficou com o grupo Alimentação e bebidas (0,35%), que apresentou o maior impacto positivo no índice do mês. Os demais grupos variaram entre o 0,02% de Educação e o 0,44% de Artigos de residência.

Com a deflação de dezembro, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 3,86%, abaixo do centro da meta do Banco Central, que é de 4,5% para 2018.

Gasolina puxa queda

Segundo o IBGE, a queda de 0,93% no grupo de transportes foi a de maior impacto (-0,18 p.p.) no índice de dezembro. Ela foi puxada, principalmente, pela redução nos preços da gasolina, que caíram em média -5,47% no país.

Todas as áreas pesquisadas pelo instituto apresentaram queda de preços do combustível. As maiores foram registradas em Salvador (-8,90%) e Fortaleza (-3,02%).

Além da gasolina, destacou o IBGE, o etanol e o óleo diesel também caíram em dezembro (-3,00% e -1,93%, respectivamente).

No campo oposto, ainda no grupo de transportes, as passagens aéreas subiram 29,61%, sendo o maior impacto individual positivo no IPCA-15 de dezembro (0,11 p.p).

Também contribui com impacto relevante na deflação de dezembro o grupo de Habitação, que teve queda de 0,52% no mês puxada, sobretudo, pela mudança da bandeira tarifária amarela para a verde na conta de energia elétrica.

Preços de alimentos desaceleram

O grupo de Alimentação e bebidas, que tem o maior peso na composição da inflação, manteve-se em alta, mas desacelerou de 0,53% em novembro para 0,35% em dezembro.

Segundo o IBGE, essa desaceleração aconteceu, principalmente, porque a alimentação no domicílio, que tinha registrado 0,85% de aumento em novembro, passou para 0,22% em dezembro.

Dentre as principais quedas os preços dos alimentos, destacam-se:

Leite longa vida: -10,39%

Arroz: -0,84%

Farinha de mandioca: -2,47%

Alho: -3,38%

Já as maiores altas registradas foram:

Cebola: 34,16%

Batata-inglesa: 17,80%

Tomate: 8,37%

Carnes: 0,92%

Alta apenas em Belém

Dentre as 11 regiões pesquisadas pelo IBGE, apenas Belém registrou alta na inflação em dezembro. Todas as demais tiveram deflação, sendo a mais intensa em Brasília, e a menor em Fortaleza.

Brasília: -0,30%

Belo Horizonte: -0,25%

Curitiba: -0,23%

São Paulo: -0,21%

Goiânia: -0,21%

Recife: -0,20%

Salvador: -0,15%

Rio de Janeiro: -0,11%

Porto Alegre: -0,06%

Fortaleza: -0,05%

Belém: 0,27%

Entre as regiões pesquisadas, só a região metropolitana de Belém teve aumento de 0,27%, puxado pelos preços das passagens aéreas (31,12%), tomate (27,06%) e açaí (12,86%). Já a maior queda (-0,30%) foi registrada em Brasília, devido à redução dos preços da gasolina (-8,75%) e dos itens de higiene pessoal (-5,08%).

Meta de inflação e taxa de juros

A previsão dos analistas para a inflação em 2018 caiu para 3,71%, segundo a última pesquisa Focus do Banco Central. O percentual esperado pelo mercado continua abaixo da meta de inflação que o Banco Central precisa perseguir neste ano, que é de 4,5% e dentro do intervalo de tolerância previsto pelo sistema – a meta terá sido cumprida pelo BC se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficar entre 3% e 6%.

A expectativa dos analistas vai de encontro à estimativa do governo federal, que nesta quinta-feira (20) anunciou a revisão de 4,1% para 3,7% a previsão de inflação em 2018, ainda mais distante do centro da meta de 4,5%, mas ainda dentro do intervalor de tolerância.

A meta de inflação é fixada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Para alcançá-la, o Banco Central eleva ou reduz a taxa básica de juros da economia (Selic), atualmente em 6,5% ao ano.

A expectativa no mercado é de que a taxa básica de juros, atualmente em 6,5%, não será elevada na reunião de dezembro do BC, que no ano que vem passará a ser comandado por Roberto Campos Neto, indicado pelo governo Bolsonaro para substituir Ilan Goldfajn.

Em 2017, a inflação oficial do país ficou em 2,95%, fechando pela primeira vez abaixo do piso da meta fixada pelo governo, que era de 3%.

Metodologia