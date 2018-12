Samuel Carvalho acompanha votações e fala sobre 1º mandato

21/12/18 - 15:38:45

O novo deputado estadual Samuel Carvalho (PPS), acompanhou as últimas sessões plenárias de 2018 na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), principalmente as discussões e votações dos projetos de autoria do Poder Executivo e dos parlamentares.

“Eu recebi o convite do presidente Luciano Bispo pra acompanhar as votações dos últimos dois dias das sessões aqui da Alese e é uma forma também de a gente aprender com os colegas, pois o nosso mandato tem que ser de excelência e com isso, a gente veio acompanhar os trabalhos para obter experiências”, ressalta.

O advogado Samuel Carvalho obteve nas eleições de outubro de 2018, 14 mil 216 votos. Na manhã desta quinta-feira, 20, ao acompanhar a sessão de votação de projetos, ele falou sobre as perspectivas para a próxima legislatura na Assembleia Legislativa de Sergipe.

“Dá um friozinho ainda na barriga, pois para a gente é uma experiência nova. Eu milito na área jurídica e agora na área política esse é o nosso primeiro mandato. Fico feliz em poder ser a voz do povo sergipano na Assembleia Legislativa de Sergipe a partir de 2019”, enfatiza Samuel Carvalho.

Por Aldaci de Souza – Rede Alese

Foto: Jadilson Simões