SMTT já implantou quase mil novas placas de trânsito em Aracaju este ano

As placas que compõem a sinalização vertical do trânsito de Aracaju são produzidas e recuperadas na fábrica de placas da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), seguindo regras estabelecidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Em 2018, entre novas e recuperadas, o órgão já implantou 975 unidades na cidade.

O coordenador de sinalização da SMTT, Diego Carvalho, afirma que diversos bairros da cidade foram beneficiados. “Este ano, por exemplo, nós refizemos a sinalização dos bairros Coqueiral, Soledade e Lamarão. Além disso, estamos instalando a sinalização vertical em várias ruas e avenidas do bairro 17 de março, que está passando por uma reestruturação asfáltica. De fato, intensificamos o trabalho de sinalização este ano e vários bairros da cidade foram beneficiados”, disse.

Diego também explica que a Fábrica de Placas da SMTT facilita e agiliza esse trabalho na cidade. “Quando a aquisição das placas era terceirizada, o gasto era maior e demorava mais ou menos seis meses para as placas chegarem. Com a nossa própria fábrica, agilizamos o processo de sinalização e ainda reduzimos os gastos”, conta.

O superintendente interino Renato Telles afirma que o trabalho continuará intenso em 2019, beneficiando também outras regiões da cidade. “Ano que vem esse trabalho continua no mesmo ritmo e chegará a outros pontos da cidade que estão precisando ser sinalizado ou de reparos na sinalização existente”, garante.

A fábrica

A fábrica funciona dentro da SMTT e é composta por 11 funcionários, que utilizam chapa de alumínio e adesivo impresso para produzir novas placas de regulamentação, advertência e indicação, e recuperar as que são alvo de vandalismo ou ação do tempo.

Além das placas (sinalização vertical), a fábrica também é responsável pela sinalização horizontal de Aracaju (as linhas, símbolos e marcações pintadas na via), que são executadas manualmente ou com o caminhão de sinalização da SMTT.