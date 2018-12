VALADARES FILHO FAZ PRONUNCIAMENTO DE DESPEDIDA NA CAMARA

21/12/18 - 06:56:46

O deputado federal Valadares Filho (PSB-SE) fez um pronunciamento na tribuna da Câmara dos Deputados, na manhã desta quinta-feira (20), em tom de despedida e agradecimento aos 12 anos de trabalho naquela Casa.

Durante o período de trabalho legislativo Valadares apresentou mais de 40 proposituras que seguem em tramitação na Câmara dos Deputados, presidiu duas comissões importantes: Comissão de Turismo e Desporto (CTD) e Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA), e foi vice-líder da bancada do PSB na Câmara. “Deixo esta casa com muita tranquilidade e com a sensação de dever cumprido por ter exercido o mandato que o povo sergipano me concedeu por três vezes com muita honradez, ética e zelo ao dinheiro público. Apresentei vários projetos e nas votações mais importantes me posicionei favorável aos anseios do povo brasileiro”, registrou.

Ele lembrou ainda que durante o exercício dos três mandatos como deputado federal destinou ao estado de Sergipe mais de R$ 130 milhões através de emendas parlamentares, indicações e convênios com o Governo Federal. “Sempre fui um grande parceiro de Sergipe, consegui enviar recursos para diversos municípios que foram investidos nas áreas da saúde, educação, infraestrutura, esporte, cultura e turismo”.

Valadares Filho concluiu com uma mensagem aos servidores. “Agradeço a todos os servidores desta Casa, aos que fazem parte da bancada do PSB, da liderança e, principalmente, do meu gabinete pela parceria e companheirismo nos trabalhos que desenvolvemos durante todo este tempo”.