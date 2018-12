DIREÇÃO DO SUBÚRBIA EMITE NOTA SOBRE VANDALISMO EM FESTA

22/12/18 - 16:58:59

A direção da Casa de Show Subúrbia Eventos esclareceu, neste sábado (22), através de nota oficial, sobre fato ocorrido na noite de sexta-feira (21), quando a festa “Baile do Assunção” teve que ser encerrado. Segundo a nota, o “Subúrbia é uma casa de eventos, onde produtores locais e nacionais alugam o espaço para realizar festas e o “Baile do Assunção” foi realizado por produtores locais, que alugaram o espaço da Casa”.

O Subúrbia diz ainda que “toda segurança e equipe de pessoal que trabalhou no evento, foram contatados pelos produtores”.

A nota diz ainda que “o Subúrbia lamenta o ocorrido e o prejuízo financeiro que teve com os saques e depredações da estrutura física por vândalos que se sentiram prejudicados com o cancelamento do evento. Desde já, vale ressaltar que os danos foram apenas materiais e que nada aconteceu com os frequentadores e os profissionais que estavam trabalhando”. A nota é assinada pela direção da Casa de Show.

O quê aconteceu.

O que seria uma das prévias para o Natal, terminou com muita confusão e vandalismo, na noite dessa sexta-feira (21). As informações iniciais dão conta que, já na madrugada desse sábado (22), a Polícia Militar teria determinado que o som do “ Baile do Assunção”, que estava sendo realizado na Casa de Shows Subúrbia fosse desligado, por conta de reclamações dos moradores da região.

Estavam contratadas para se apresentarem no evento as bandas Quinto Round, É Dry e Vitor Monteiro, além dos baianos do La Fúria, comandada pelo cantor Bruno Magnata, que chegou em Aracaju após gravar DVD em Salvador (BA). A interrupção da festa gerou bastante confusão e parte do público começou a depredar a Casa de Shows, inclusive promovendo saques de bebidas e parte do mobiliário.

Estão circulando vídeos nas redes sociais com imagens que confirmam a ação dos vândalos saqueando a Casa, além de imagens da área interna totalmente depredada. Um veículo com vândalos ainda não identificados, colidiu com um poste na fuga e comprometeu o fornecimento de energia em parte do bairro Coroa do Meio. A reportagem vai buscar maiores informações com os organizadores e com a própria Polícia Militar.