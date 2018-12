Como consultar CPF pelo celular com o app Pessoa Física

No tutorial a seguir, confira como usar o app Pessoa Física para consultar a situação do seu CPF pelo smartphone. O procedimento foi realizado em um iPhone 8 com o iOS 12, mas as dicas também valem para usuários de aparelhos com sistema do Google ou outras versões do software da Apple.

Passo 1. Instale e abra o app Pessoa Física pela página do TechTudo. Em seguida, toque em “Consulta e 2ª via CPF”. Entre com o número de seu CPF e, logo abaixo, sua data de nascimento. Após preencher os dados clique no ícone de lupa;

Passo 2. A situação do seu CPF será exibida na tela. O termo “Regular” indica que o cadastro não possui nenhuma pendência. No entanto, se aparecer a palavra “Irregular”, o contribuinte deve comparecer a um posto de atendimento da Receita Federal para normalizar a condição.

Pronto. Aproveite as dicas para consultar a situação do seu CPF pelo celular com o app Pessoa Física.