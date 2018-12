Depois de reclamar atenção, Marcio e Edvaldo reafirmam aliança em Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira recebeu, nesta sexta-feira (21) em seu gabinete, o vice-presidente nacional do PT, Márcio Macêdo. No encontro, eles discutiram a política local e nacional e reafirmaram a aliança histórica entre o PCdoB e o PT. Com isto, de acordo com eles, se fortalece o diálogo entre as duas siglas em contraponto a boatos inverídicos sobre um eventual rompimento. “Foi uma conversa muito boa. Falamos da política em Aracaju, das questões estaduais e do quadro nacional, discutimos o futuro. O PT e o PCdoB são aliados históricos, mas cada partido tem a necessidade de se fortalecer, sem que isto represente qualquer tipo de rompimento. O PT é aliado, faz parte do nosso governo, de modo que trocamos ideias de como consolidar, cada vez mais, a nossa aliança”, afirmou Edvaldo, ao final da reunião, que durou mais de duas horas. De mesmo modo, Márcio Macêdo rebateu o boato de um suposto afastamento entre os dois partidos. “Eu nunca falei em rompimento. Temos um canal de diálogo. É natural que haja divergências em alguns pontos, mas o PT e o PCdoB possuem muito mais convergências. Cada um aqui fortalece o seu partido, mas ambos têm compromisso com o povo de Aracaju”, reiterou.

Na realidade, Marcio Macedo não falou em rompimento com o prefeito Edvaldo Nogueira, mas falou que o PT não estava satisfeito com Edvaldo em razão do PT não vir tendo o tratamento político que merece. A declaração de Marcio ocorreu na entrevista que ele concedeu quarta-feira na Fam FM de Carmópolis.