Espelho da vida- Alain fica entre a vida e a morte. Cineasta tem alucinação com Felipe e acaba sofrendo um grave acidente

22/12/18 - 12:54:45

A cabeça de Alain (João Vicente de Castro) está a mil em Espelho da Vida, e o diretor não está conseguindo mais lidar com seus problemas. Além de ter que dirigir um filme, o cineasta ainda sofre com o término de seu noivado com Cris(Vitória Strada) e também com a surpresa de saber que tem uma filha, Priscila (Clara Galinari). Como se não bastasse tudo isso, as lembranças da traição de Isabel (Alinne Moraes) estão voltando.

Sabendo que Priscila não o aceita como pai, Alain sai de carro para espairecer. Mas a memória de Felipe (Patrick Sampaio), o amigo que o traiu com Isabel e que morreu por suas mãos, não o deixa em paz e a chuva que assola Rosa Branca mexe ainda mais com a cabeça do cineasta.