Fátima Bernardes vai a Recife para passar Natal com Túlio Gadêlha. Apresentadora e deputado está juntos desde novembro do ano passado

22/12/18 - 12:44:51

Após algumas semanas longe um do outro, Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha já estão juntinhos para curtir as festas de fim de ano. O deputado publicou uma selfie com a apresentadora do Encontro e comemorou a chegada da namorada em Recife nesta sexta-feira (21).

“Olha quem chegou para o Natal”, escreveu Túlio na foto. Os dois completaram um ano de namoro em novembro deste ano e celebraram a data com uma viagem romântica pela Europa. Túlio e Fátima turistaram por Paris, na França, passou por Berlim, na Alemanha, e encerrou as férias em Amsterdã, na Holanda.

“Fizemos um ano de namoro e aproveitamos para refazer a rota de um ano atrás. Pegamos o carro, a estrada e voltamos à casa onde tudo começou. Muita conversa e boas lembranças. Só eu e ela. O ano foi intenso, com desafios e emoções. Sinto que estamos cada vez mais fortes e mais confiantes no futuro que ainda está por vir”, escreveu ele celebrando a data especial durante a viagem.

Fonte/Foto: globo.com