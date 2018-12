Primeiro fim de semana do verão começa com temperaturas acima de 38°C

Por volta das 11h, a praia da Barra da Tijuca, também da Zona Oeste, ainda estava relativamente vazia, com poucos banhistas ocupando a faixa de areia.

Para a moradora da região, Carmen Saraiva, esta primeira manhã de verão foi basicamente como as outras da primavera: depois de correr quatro quilômetros, um mergulho revigorante no mar.

Apesar de toda a orla, do Arpoador ao Leblon, na Zona Sul, estar com bandeira vermelha, neste primeiro sábado de verão, os os termômetros de rua marcando 31 graus às 10h30, foi difícil para os cariocas e turistas resistiram ao apelo de um mergulho no mar.

A combinação calor, praia e férias funcionou perfeitamente para a vendedotá Eloá Jane de Souza, moradora do Méier.

“Já estou vindo à praia desde o inicio início da semana. Adoro o verão. Na verdade venho à praia sempre que dá. A-do-ro” disse a vendedora que vai usar um aplicativo de transporte para voltar do Arpoador para casa para evitar os ônibus lotados.

Quem não tinha coragem ou idade para encarar o mar, se virou como pôde, como o menininho que no meio da areia aproveitou o chuveirinho para brincar e se refrescar, longe do mar.

Com policiamento reforçado pela Operação Verão, segundo o eletricista Sandro Nóbrega da Silva, morador de Cavalcanti, ficou mais tranquilo curtir a praia.

“Normalmente vou à Barra, mas como tenho um trabalho à tarde para fazer aqui pela Zona Sul, decidi pegar uma prainha por aqui mesmo. Esse calor está bravo, meu irmão. Não dá para agudntar sem uma gelada. Quer dizer, bota aí, uma água do mar gelada, se não me complica com os clientes”, disse divertido o eletricista.