CONFIRA O QUE ABRE E FECHA NA VÉSPERA E NO FERIADO DE NATAL

24/12/18 - 11:11:49

O comércio e órgãos públicos de Sergipe vão alterar o horário de funcionamento nesta segunda-feira (24), e na terça-feira (25), Natal. Apenas os serviços essenciais permanecerão abertos.

Confira o que abre e fecha

Centro Comercial

Em nota, a Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracaju (CDL) informou que na segunda-feira (24) as lojas serão abertas das 8h às 17h e no dia 25 não vão abrir. Nos demais até ao dia 31 o comércio está funcionando das 8h às 22h.

Na segunda-feira (24), véspera de Natal, o shopping abrirá das 9h às 18h. O GBarbosa funcionará das 7h às 19h e a bilheteria do Cinemark abrirá às 11h30. A primeira sessão de cinema terá início às 12 horas e a última às 16 horas.

Na terça-feira (25), feriado de Natal, o restaurante Ferreiro funcionará de acordo com a sua rede. A bilheteria do Cinemark abrirá às 15h30 e a primeira sessão de cinema terá início às 16 horas. Demais restaurantes, GBarbosa, praças de alimentação, lojas e quiosques estarão fechados.

Shopping RioMar

Na véspera do Natal, dia 24, todas as lojas do RioMar irão abrir das 9h às 18h. No dia 25, o empreendimento funcionará das 12h às 21h, com as praças de alimentação e operações de lazer. As demais lojas estarão fechadas.

Shopping Prêmio

No dia 24, véspera de Natal, das 09h às 18h.No dia 25, Natal, todo o shopping estará fechado

Shopping Peixoto

O shopping vai funcionar nos seguintes horários: no dia 24, as lojas âncoras vão abrir das 9h às 18h. Já as demais lojas e a praça de alimentação irão funcionar das 10h às 18h. O cinema vai seguir o horário da rede. E no dia 25 o shopping estará fechado.

Agências bancárias

As agências bancárias abrem nesta segunda-feira (24) em horário especial para o atendimento ao público. Em Sergipe, o atendimento será das 8h às 10h.

A sexta-feira (28) será o último dia útil do ano para atendimento ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias. Já que na segunda-feira (31) as instituições financeiras não abrem para atendimento.

Supermercados

Plantão G. Barbosa nos dias 21 e 22

GBarbosa Jardins e Hiper Sul – abrem às 7h do dia 21 e seguem até à meia-noite do dia 22; Reabrem às 7h e 7h30, respectivamente, no dia 23;

Francisco Porto – abre às 6h30 do dia 21 e encerra à meia-noite do dia 22; Reabre às 7h do dia 23;

Hiper Norte – abre às 6h do dia 21 e encerra às 22h do dia 22; Reabre às 7h do dia 23;

Hiper Lagarto e Estância – abrem às 7h do dia 21 e seguem até às 20h do dia 22; Reabrem às 7h do dia 23;

Horários estendidos nos dias 21 e 22

Riomar – das 8h às 23h;

Farolândia – das 7h às 23h;

Hiper Luzia – das 7h30 às 22h30;

Hiper Socorro – das 7h às 23h no dia 21; das 6h às 23h no dia 22;

Dias 24 e 31

Todas as lojas GBarbosa funcionarão até às 18h.

Mercantil Rodrigues

Até o dia 22, a loja localizada na Av. Tancredo Neves funcionará das 7h às 22h. No próximo domingo (23), abrirá às 7h e encerrará às 20h. Nas vésperas de Natal e Ano Novo (24 e 31), a loja funcionará das 7h às 18h.

Mercados e Feiras

Na véspera de Natal, segunda-feira, 24, os mercados centrais de Aracaju (Maria Virgínia Leite Franco, Thales Ferraz e Antônio Franco), o mercado vereador Mílton Santos, localizado no conjunto Augusto Franco, e os mercados setoriais (bairros) funcionarão até as 16 h.

Já no dia de Natal, terça-feira, 25, os mercados centrais e setoriais estarão fechados. A feira livre, que acontece neste dia (ao lado do Batistão), será antecipada para segunda-feira, 24.

Parque da Sementeira

Nos dias 24 e 25, o Parque Governador Augusto Franco (Sementeira) funcionará das 5h às 23 h.

Saúde

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) estarão fechadas na segunda-feira, 24, e na terça-feira, 25. Mas as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Nestor Piva e Fernando Franco e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) 24 horas funcionarão normalmente durante os dois dias.

Educação

As escolas da rede municipal não funcionarão nem no ponto facultativo, segunda-feira, 24, nem no feriado de Natal, terça-feira, 25. Assim como a CCTECA Galileu Galilei.

Funcaju

Nos dias 24 e 25, todas as unidades pertencentes à Funcaju ficarão fechadas.