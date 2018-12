Edital do Fundeci seleciona projetos de inovação na área de atuação do BNB

24/12/18 - 10:44:45

Expectativa é que sejam investidos R$ 4,9 milhões em recursos não reembolsáveis

O Banco do Nordeste divulga lista dos 27 projetos com foco em inovação selecionados em edital do Fundo de Desenvolvimento Econômico, Científico, Tecnológico e de Inovação (Fundeci). A expectativa é que sejam investidos R$ 4,9 milhões em recursos não reembolsáveis. As propostas aprovadas passam agora por análise de aspectos técnicos, orçamentários e documentais. A lista completa está disponível em bnb.gov.br/aviso-etene-fundeci.

As iniciativas selecionadas propõem soluções para questões ligadas a áreas como indústria de pescado, energias renováveis, saúde, agricultura familiar e marketing. O Fundeci tem como objetivo fomentar a pesquisa e a difusão de tecnologias direcionadas para atividades produtivas desenvolvidas na área de atuação do Banco do Nordeste (região Nordeste e norte dos estados de Espírito Santo e Minas Gerais).

Foram considerados como critérios de avaliação das propostas a compatibilidade de cronograma de atividades, clareza e adequação metodológica, grau de inovação, qualificação da equipe técnica, impactos esperados do projeto no mercado, potencial de escalabilidade do negócio, viabilidade econômico-financeira do produto, contribuição para geração de emprego e renda, impactos sociais e ambientais e relevância para os negócios do BNB.

Os coordenadores das propostas selecionadas devem participar de capacitação, com foco em gestão técnica e financeira de projetos, ministrada por técnicos do Banco do Nordeste e do Hub Inovação Nordeste (Hubine).

