Edvaldo reúne secretariado para balanço do último semestre de 2018

24/12/18 - 05:50:29

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu todos os secretários, nesta quinta-feira, 20, e sexta-feira, 21, para fazer um balanço dos últimos seis meses da gestão municipal. Nos dois encontros, foi feita uma análise do andamento dos 49 projetos e 240 metas que compõem o Planejamento Estratégico da Prefeitura de Aracaju. O balanço foi positivo.

“Chegamos a dois anos da administração, com muito trabalho realizado, o balanço é muito positivo. Mas não foi fácil. Foi árduo, difícil, tivemos que buscar soluções para muitos problemas, sem esquecer de atender aquilo que as pessoas esperam da gestão. Nosso maior desafio é servir à população, sempre com amor e carinho. Nestes dois anos, obtivemos muito sucesso, com muita entrega aos aracajuanos. Temos que continuar antenados com o que a sociedade, dedicação precisa”, destacou.

Edvaldo ressaltou que os últimos seis meses já transcorreram dentro de uma nova etapa do governo municipal, a etapa do Avanço. “É uma nova etapa, cujo foco é tornar Aracaju uma cidade inteligente, humana e criativa. Avanço significa entregar resultados, melhorar ainda mais os serviços e entregar para a sociedade o nosso melhor. Nos próximos dois anos, não podemos nos desviar dos nossos objetivos ”, afirmou.

Nestes seis meses, segundo informações do sistema de controle da gestão, a maior parte dos projetos está em andamento, dentro do previsto. Além disso, mais de 70% das metas foram realizadas integralmente. Um novo balanço será realizado, dentro do Planejamento Estratégico, em junho de 2019.

Participaram da reunião os secretários Jefferson Passos, Renato Teles, Jorginho Araújo, Waneska Barboza, Luís Fernando Mendonça, Cássio Murilo Costa, Ricardo Mascarello, Augusto César, Augusto Fábio, Rosane Cunha, Luiz Roberto Dantas, Sheila, Cecília Leite, Thiago Carneiro, Sérgio Ferrari e Luciano Correia.

Por Valter Lima

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA